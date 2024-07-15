Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
B.H. idaresindeki 38 RR 645 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda Ö.D. yönetimindeki 07 ZCC 72 plakalı otomobile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ö.D. ile araçlarda bulunan F.H, N.D, ve A.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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