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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:46
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        B.H. idaresindeki 38 RR 645 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda Ö.D. yönetimindeki 07 ZCC 72 plakalı otomobile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Ö.D. ile araçlarda bulunan F.H, N.D, ve A.D. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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