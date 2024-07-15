T200 Masters Tenis Turnuvası Kayseri'de tamamlandı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonundan (ACES Europe) 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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