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        15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet Yiğit, kabri başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan özel harekat polisi komiser yardımcısı Cennet Yiğit, Kayseri'de kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 18:44 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:44
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        15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet Yiğit, kabri başında anıldı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan özel harekat polisi komiser yardımcısı Cennet Yiğit, Kayseri'de kabri başında anıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yiğit'in Bünyan ilçesindeki kabri başında düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Sayın Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehidin yakınları katıldı.

        Programda, Yiğit'in öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Daha sonra şehidin hatıralarının yaşatıldığı Cennet Yiğit Anı Evi'ni ziyaret eden protokol üyeleri, baba Yahya ve anne Huriye Yiğit'e başsağlığı temennisinde bulundu.

        Protokol üyeleri ziyaretin ardından Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri'nde kentteki şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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