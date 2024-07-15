Futbol: Hazırlık maçı

Samsunspor'un gollerini 4. dakikada penaltıdan Marius Mouandilmadji, 65. dakikada Ntcham ile 83. dakikada Ercan Kara kaydetti. Kayserispor'un golünü ise 47. dakikada Nazon attı.

Karşılaşmada iki takım da çok sayıda gol pozisyonuna girerken Samsunspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Yılport Samsunspor'un 11'inde ise Okan Kocuk, Soner Gönül, Rick Van Drongelen, Bedirhan Çetin, Zeki Yavru, Celil Yüksel, Youssef Ait Bennasser, Emre Kılınç, Flavien Tait, Kingsley Schindler ve Marius Mouandilmadji yer aldı.

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