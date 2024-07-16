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        Sarıoğlan'da 15 Temmuz dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:38 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:40
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        Sarıoğlan'da 15 Temmuz dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Ardından ilçe merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Kaymakam Mehmet Fatih Uçar, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

        Program, camilerde sela okunmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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