Sarıoğlan'da 15 Temmuz dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Ardından ilçe merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Kaymakam Mehmet Fatih Uçar, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

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