Emniyetin havadaki gözü Melek komiser her an göreve hazır

TUNAHAN AKGÜN - Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın helikopter pilotu komiser Ebru Melek Kof, vatandaşların huzur ve güvenliği için gökyüzünde gece gündüz demeden görev yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı bünyesinde "kanat" adı verilen helikopter pilotlarından Kof, trafikten kaçakçılığa, terörle mücadeleden toplumsal olaylara kadar birçok alanda etkin görev üstleniyor.

Geçici bir süreliğine Kayseri'ye konuşlandırılan, gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip helikopterde görev yapan komiser Ebru Melek Kof, kent asayişinin adeta havadaki gözü oluyor.