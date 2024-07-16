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        Kayseri OSB'de yağmur suyu bertaraf kapasitesi 2 katına çıkarıldı

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yağmur suyu bertaraf kapasitesi 2 katına çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:14
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        Kayseri OSB'de yağmur suyu bertaraf kapasitesi 2 katına çıkarıldı
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yağmur suyu bertaraf kapasitesi 2 katına çıkarıldı.

        OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl aşırı yağışlar sonrasında ortaya çıkan su baskınları, yapılan projelendirme ve alt yapı çalışmaları sonrası minimuma indirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OSB Başkanı Mehmet Yalçın, belirli yollarda ve özellikle kot altında kalan bazı üretim tesislerinde önceki yıl aşırı yağışlardan kaynaklı su baskınları yaşandığını hatırlattı.

        Kayseri OSB sanayicisine hızlı ve etkin hizmet sunmayı kendilerine düstur edindiklerini belirten Yalçın, yaşanan sıkıntıları yönetim kurulu toplantılarında görüşerek alt yapının güçlendirilmesi yönünde karar aldıklarını aktardı.

        Yatırım programı kapsamında yağmur suyu tahliyesini en hızlı yapabilecek şekilde yaklaşık 750 metrelik yeni boru hattını tamamladıklarını, GES tesisi ve atık su arıtma tesisi yanında bulunan yağmur suyu terfi merkezlerindeki mevcut kapasiteyi artırdıklarını anlatan Yalçın, "Bu merkezlerde kullanılmak üzere ilave olarak 9 yüksek kapasiteli su pompası ile oluşabilecek aşırı yağışlarda hızlıca su tahliyesi gerçekleştirebileceğiz. Allah'a şükür bahar aylarındaki aşırı yağışlarda sıkıntı yaşamadık. Yaklaşık maliyeti 10 milyon TL olan yatırımımızla sonbahar ve kış aylarında yaşanabilecek sıkıntıların önünü aldığımızı düşünüyoruz. Kapasitelerimizin üzerinde bir yağış oluşması durumunda aksaklıklar da oluşabilir. Sanayicilerimizin böyle bir durumda müsamaha göstermelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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