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        Melikgazi Belediyesinden su tasarrufu tedbirleri

        Melikgazi Belediyesi ilçenin birçok mahallesinde yağmurlama ve damlama sulama hizmeti ile su tasarrufu sağlarken aynı zamanda tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:19
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        Melikgazi Belediyesinden su tasarrufu tedbirleri
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        Melikgazi Belediyesi ilçenin birçok mahallesinde yağmurlama ve damlama sulama hizmeti ile su tasarrufu sağlarken aynı zamanda tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, üreticiye destek veren, su israfının önüne geçen modern sulama tekniklerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

        Kırsal kalkınmayı önceleyen çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Yağmurlama ve damlama sulama sistemleri, suyun doğrudan toprağa yönlendirilmesini sağlayarak buharlaşmasını ve israfını minimuma indiriyor. Su kaynaklarımızı doğru ve etkili kullanarak tarımsal üretimde tasarrufla birlikte verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz Gesi, Yeşilyurt, Bağpınar, Bahçeli, Gürpınar, Hisarcık, Kıranardı ve Güzelköy mahallelerimizdeki mısır, çekirdek ve yonca tarlalarında sulama hizmeti sağlıyor. 5000 çiftçimize hizmet verdiğimiz çalışmamız yaklaşık 13 bin dekarlık alanı kapsıyor. Su israfının engellenmesine ve üretimin artmasına yardımcı olan uygulamamız hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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