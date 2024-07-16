Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Darbederek 1 kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri öne sürülen 6 sanık yargılanıyor

        Kayseri'de geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitirdiği sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ü öldürdükleri olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Darbederek 1 kişiyi öldürüp olaya "trafik kazası süsü" verdikleri öne sürülen 6 sanık yargılanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitirdiği sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ü öldürdükleri olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan soyadlarını değiştiren iki kardeş B.E. ve K.S.Y. ile F.P. ve B.G, tutuksuz yargılanan kardeşlerin annesi M.T. ve babası A.T. ile maktul Arslantürk'ün müşteki ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, tutuklu 4 sanığın "ölümle sonuçlanmış kasten yaralama", "hürriyetten yoksun kılma" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmalarını, tutuksuz 2 sanığın ise beraatini talep etti.

        Mahkeme başkanı, sanıkların telefon kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun beklendiğini ifade etti.

        Tutuklu sanıklar ise olay günü maktulü yaptığı yanlıştan dolayı uyarmak amaçlı evinden aldıklarını, zarar verme ya da öldürme kasıtları olmadığını öne sürdü. 7 aydır tutuklu olduklarını belirten sanıklar, tahliyelerini istedi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün, 12 Ekim 2023'te Hacılar ilçesi Erenler Caddesi'nde 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp Arslantürk'ün (57) ölümüyle ilgili şüphe üzerine başlattığı ve yaklaşık 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G'nin "tasarlayarak öldürme", "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme", "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

        Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de "tasarlayarak öldürmeye yardım etme", "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme", "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme" suçlarından ceza istenen iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesinden su tasarrufu tedbirleri
        Melikgazi Belediyesinden su tasarrufu tedbirleri
        Kayseri Bilim Merkezi'nden TÜBİTAK projelerine destek
        Kayseri Bilim Merkezi'nden TÜBİTAK projelerine destek
        Kayseri OSB'de yağmur suyu bertaraf kapasitesi 2 katına çıkarıldı
        Kayseri OSB'de yağmur suyu bertaraf kapasitesi 2 katına çıkarıldı
        Emniyetin havadaki gözü Melek komiser her an göreve hazır
        Emniyetin havadaki gözü Melek komiser her an göreve hazır
        Sarıoğlan'da 15 Temmuz dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Sarıoğlan'da 15 Temmuz dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Kayseri'de '15 Temmuz Milletin Zaferi Yürüyüşü' ve anma etkinlikleri yapıld...
        Kayseri'de '15 Temmuz Milletin Zaferi Yürüyüşü' ve anma etkinlikleri yapıld...