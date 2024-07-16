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        Kayseri'de Mesire Alanı Bilgi Sistemi hizmet vermeye başlayacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mesire alanlarının daha aktif kullanılabilmesi için Mesire Alanı Bilgi Sistemini hayata geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:22
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        Kayseri'de Mesire Alanı Bilgi Sistemi hizmet vermeye başlayacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mesire alanlarının daha aktif kullanılabilmesi için Mesire Alanı Bilgi Sistemini hayata geçirecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz mevsiminde Beştepeler, Ali Dağı, Gesi, Erciyes Dağı, Sarımsaklı Barajı mesire alanları, Kadir Has Kültür, Pastırmacılar, İnönü, Erkilet Meydanı, Mimar Sinan, Gültepe, Rıfat Yıldırım Yaşam ve Mimarsinan parkları, Kayseri Kent Ormanı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi gibi geniş yeşil alanları sıcak yaz günlerinde ilgi görüyor.

        Bu kapsamda Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında çalışmalarına devam eden belediye, Mesire Alanı Bilgi Sistemini hizmete sunacak.

        ​​​​​​​Bu hizmetle vatandaşlar, mesire alanlarındaki doluluk oranlarına ve hava şartları gibi verilere anlık ulaşabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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