Kayseri'de Mesire Alanı Bilgi Sistemi hizmet vermeye başlayacak

​​​​​​​Bu hizmetle vatandaşlar, mesire alanlarındaki doluluk oranlarına ve hava şartları gibi verilere anlık ulaşabilecek.

Bu kapsamda Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında çalışmalarına devam eden belediye, Mesire Alanı Bilgi Sistemini hizmete sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz mevsiminde Beştepeler, Ali Dağı, Gesi, Erciyes Dağı, Sarımsaklı Barajı mesire alanları, Kadir Has Kültür, Pastırmacılar, İnönü, Erkilet Meydanı, Mimar Sinan, Gültepe, Rıfat Yıldırım Yaşam ve Mimarsinan parkları, Kayseri Kent Ormanı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi gibi geniş yeşil alanları sıcak yaz günlerinde ilgi görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mesire alanlarının daha aktif kullanılabilmesi için Mesire Alanı Bilgi Sistemini hayata geçirecek.

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