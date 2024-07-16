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        Kayseri'de otomobilin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:39 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:39
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        Kayseri'de otomobilin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Başakpınar Mahallesi'nde Ö.K. yönetimindeki 38 NU 951 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak zemine saplandı.

        Bu sırada otomobili ittirmek için yardıma gelen B.Ş. (72) kontrolden çıkan otomobilin altına kaldı.

        Olayın ardından bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, B.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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