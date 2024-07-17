Kayseri'de otomobilde kilitli kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince aracın camı açıldı ve yaşlı kadına sağlık ekiplerince oksijen verildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra kapıları kendiliğinden kilitlenen ve camları kapanan otomobilde mahsur kalan, sıcağın da etkisiyle hava almakta zorlanan kadın, cama vurarak yoldan geçenlerden yardım istedi.

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