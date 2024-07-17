Kayseri'de evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın evde hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.