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        Kayseri'de evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın evde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:09
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        Kayseri'de evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın evde hasara neden oldu.

        Danişmentgazi Mahallesi Taş Sokak'taki evlerinde odasında çakmakla oynayan E.D, kıyafetleri tutuşturdu.

        Kısa sürede büyüyen alevleri gören aile, çocuğu evden çıkartarak kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı evdeki yangın hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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