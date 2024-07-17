Kayseri'de evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın evde hasara neden oldu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın evde hasara neden oldu.
Danişmentgazi Mahallesi Taş Sokak'taki evlerinde odasında çakmakla oynayan E.D, kıyafetleri tutuşturdu.
Kısa sürede büyüyen alevleri gören aile, çocuğu evden çıkartarak kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı evdeki yangın hasara yol açtı.
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