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        Başkan Büyükkılıç, ERÜ'de yapımı devam yenileme çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yapımı devam eden yeni acil servis binası ile polikliniklerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:45 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:45
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        Başkan Büyükkılıç, ERÜ'de yapımı devam yenileme çalışmalarını inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yapımı devam eden yeni acil servis binası ile polikliniklerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını inceledi.

        ​​​​​​​Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle modern donanımlarıyla hastalara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunacak yeni acil servis binası ve polikliniklerin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar eşlik etti.

        Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, devam eden çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Erciyes Üniversitesi ile dayanışmanın en güzel örneğini sergiledklerini belirten Büyükkılıç, "Bu şehrimize ait olan her alanda imkanlarımız ve gücümüz yettiği nispetinde yakışan çalışmaları, diyalog ve uyum içerisinde değerlendirme sonrasında hayata geçiriyoruz." dedi.

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