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        Dağcılar 30. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı'nda buluşacak

        Kayseri'de bu yıl 30'suncusu düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı, 20-21 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:24
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        Dağcılar 30. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı'nda buluşacak
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        Kayseri'de bu yıl 30'suncusu düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı, 20-21 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Hacılar Belediye ile Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından yapılıyor.

        Erciyes Dağı’nın zirvesine çıkmak isteyen dağcılar, Sütdonduran Yaylası’nda buluşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "20-21 Temmuz'daki zirve tırmanışı faaliyetimizin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de itinayla, titizlikle ve kazasız belasız geçmesini rabbim nasip eylesin. Dağcı arkadaşlarımıza daha sağlıklı ortamda zirve yapabilmeleri için gereken tüm çalışmaları yaptık. Erciyes'in güzelliğini zirvede yaşayarak, o zirve defterine de imzalarınızı atarak inşallah kazasız belasız sağlıklı bir şekilde faaliyetin gerçekleşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Faaliyete katılacak dağcılar 20 Temmuz'da Sütdonduran Yaylası’nda kamp kuracak, 21 Temmuz Pazar günü saat 03.00'te zirve tırmanışına başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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