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        Kayseri'de komşusu olan kadını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası

        Kayseri'de aralarındaki husumet nedeniyle komşusu olan kadını bıçakla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:44 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:44
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        Kayseri'de komşusu olan kadını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası
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        Kayseri'de aralarındaki husumet nedeniyle komşusu olan kadını bıçakla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık M.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, maktul N.Ç'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmayı takip etti.

        Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, sanığın "canavarca hisle kadını kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istedi.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, komşuları olan karşı tarafın kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü.

        Komşularının sürekli elektriklerini kestiğini iddia eden M.K, "Daha önce kazma ve kürek göstererek tehdit ettiler. Uzak durmaya çalıştım. Psikolojim yerinde değildi. Elektriği kesenleri birkaç kez uyardım. Çocuklarına bir müdahalem olmadı." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık M.K'ye "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, maktulün çocuklarına karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 2'şer kez 14 yıl hapis cezası verdi.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir apartmanda yönetici olan M.Ç. ile komşuları arasında, binadaki bir kapının kırılması nedeniyle husumet oluşmuştu. 14 Ekim 2022'de M.Ç'nin eşi 2 çocuk annesi N.Ç, bina önünde karşılaştığı komşularının oğlu M.K'nin bıçaklı saldırısını uğramış, hastaneye kaldırılan kadın 2 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        N.Ç'nin çocukları A.Ç. ve Ö.Ç'yi de bıçaklamaya kalkışan M.K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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