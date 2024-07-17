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        GÜNCELLEME - Kayseri'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:45
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Dikme Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 arasöz, Yahyalı Belediyesine ait itfaiye araçları, bölgeye yakın maden işletmelerinin su ikmal araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

        45 dönüm arazide etkili olan yangın, jandarma ve vatandaşların da destek verdiği ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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