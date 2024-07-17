GÜNCELLEME - Kayseri'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

45 dönüm arazide etkili olan yangın, jandarma ve vatandaşların da destek verdiği ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye 2 arasöz, Yahyalı Belediyesine ait itfaiye araçları, bölgeye yakın maden işletmelerinin su ikmal araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

İlçeye bağlı Dikme Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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