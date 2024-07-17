Kayseri'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan baba ile oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayan A.K. ile komşusu A.O.Ö. ve oğlu M.Ö. arasında binaya bırakılan çöp nedeniyle tartışma çıktı.

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