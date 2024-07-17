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        Kayseri'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki apartmanda komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 18:50 Güncelleme: 17.07.2024 - 18:50
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        Kayseri'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki apartmanda komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı.

        İddiaya göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayan A.K. ile komşusu A.O.Ö. ve oğlu M.Ö. arasında binaya bırakılan çöp nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine baba A.O.Ö. ile oğlu M.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan baba ile oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Şüpheli A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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