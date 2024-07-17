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        Kayseri'de FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 20:50 Güncelleme: 17.07.2024 - 20:50
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        Kayseri'de FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan B.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, belirledikleri adrese düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından B.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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