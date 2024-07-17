Kayseri'de FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan B.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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