Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, A.C. idaresindeki 38 KH 377 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YL 088 plakalı otomobil Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda çarpıştı.

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