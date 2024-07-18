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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 01:20 Güncelleme: 18.07.2024 - 01:20
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.C. idaresindeki 38 KH 377 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YL 088 plakalı otomobil Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda çarpıştı.

        Kazada sürücü A.C ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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