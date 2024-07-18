Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada 5 gram kubar esrar ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Araçtaki A.D, Y.K. ve F.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Kayseri'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de kanyonda yürüyüş yaparken yaralanan İtalyan turist 1.5 saatte ku...
        Kayseri'de kanyonda yürüyüş yaparken yaralanan İtalyan turist 1.5 saatte ku...
        Kayseri'de 10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de aranan hükümlü saklandığı bahçesindeki toplanmış halının arkasın...
        Kayseri'de aranan hükümlü saklandığı bahçesindeki toplanmış halının arkasın...