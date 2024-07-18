Kayseri'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Aramada 5 gram kubar esrar ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Araçtaki A.D, Y.K. ve F.E. gözaltına alındı.
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