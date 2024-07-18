KTO ile Abudabi Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği protokolü imzaladı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Abudabi Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Abudabi Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.
KTO'dan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri ile ticari iş birliğinin artması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir iş uygulamalarına olanak sağlaması amacıyla imzalanan protokol, görüntülü görüşmeyle gerçekleştirildi.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Abudabi Ticaret ve Sanayi Odası İcra Kurulu Başkanı Ahmed Khalifa AlQubaisi arasında imzalanan protokol ile dünya çapında 3 milyondan fazla şirkete erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.
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