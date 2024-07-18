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        Sarıoğlan'da "Milletin Zaferi-15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:40 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:40
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        Sarıoğlan'da "Milletin Zaferi-15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

        KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde "Milletin Zaferi" adıyla açılan sergide Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi anında ve sonrasında çekilen fotoğraflar ile öğrencilerin yaptığı resimler yer aldı.

        Sergi, bir hafta açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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