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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Spor AŞ'nin düzenlediği yaz kurslarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:46
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Spor AŞ'nin düzenlediği yaz kurslarını ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak KAYMEK tarafından Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde kurs verilen sınıfları gezen Büyükkılıç, çocuklara eğitiminin önemine dair tavsiyelerde bulundu.

        Daha sonra Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, burada da Spor AŞ ve KAYMEK tarafından kursların verildiği sınıfları gezdi.

        - Başkan Büyükkılıç, esnafı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesindeki esnafı ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, ayrıca esnafa talep ve önerilerini sordu.

        Büyükkılıç, esnafa teşekkür etti.

        - Yaz dönemi spor şenliği gerçekleştirildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ, yaz dönemi spor şenliği düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklama göre, şenlik, Spor AŞ'nin 10 tesiste futbol, basketbol, voleybol, yüzme ve yetişkin tenis olmak üzere 5 branşta 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        - Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

        Kocasinan Belediyesi tarafından ilçede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, ilçeyi geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini bildirdi.

        Rutin belediyeciliğin yanında vatandaşların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceği projeler de ürettiklerini belirten Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında şu ana kadar toplam 3 bin 59 konutu teslim ettik ve hemşehrilerimiz sıcak yuvalarında huzur içerisinde yaşıyor. 1324 konutun ise inşaatı devam ediyor. Bu zamana kadar 4 bin 383 konutu kentsel dönüşümle bölgemize kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

        - Talas Belediye Başkanı Yalçın, kentsel dönüşüm sahalarını inceledi

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kentsel dönüşüm sahalarında incelemede bulundu.

        Yenidoğan Mahallesi'nde sürdürülen 2 ayrı kentsel dönüşüm sahasını gezen Yalçın, deprem gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmediklerini bildirdi.

        6 Şubat depreminin acısını hala hissettiklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

        "İlçemizde 48 noktada kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor ve şu ana kadar 2 bin 355 konutun yıkımını gerçekleştirdik. Bu kapsamda daha önce yıkımı tamamlanarak yeniden inşa edilen 96 binada 3 bin 659 konut ve 375 iş yerini hak sahiplerine teslim ettik. Halef Hoca Caddesi Menekşe Siteleri başta olmak üzere birçok yerde kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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