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        Kayseri'de ailelere "ekran bağımlılığı" konusunda uyarı

        Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden uzman Dr. Semiha Dursun, çocuklarda ekran bağımlılığı konusunda ailelere uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:54
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        Kayseri'de ailelere "ekran bağımlılığı" konusunda uyarı
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        Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden uzman Dr. Semiha Dursun, çocuklarda ekran bağımlılığı konusunda ailelere uyarıda bulundu.

        Dursun, AA muhabirine, televizyon, talep ve cep telefonu gibi teknolojik ürünlerle gereğinden fazla vakit geçiren gençlerde depresyon, anksiyete, sosyal kaygı ve dikkat eksikliği gibi psikiyatrik rahatsızlıkların belirtilerini arttırabildiğini söyledi.

        Ekran bağımlılığının genellikle 12-18 yaş arasındaki gençlerde yaygın görüldüğünü belirten Dursun, şunları kaydetti:

        "Biz 2 yaş altındaki çocuğa asla internet kullanımı ya da ekran kullanımını önermiyoruz. Çünkü bu dönemde çocuklarda ekran maruziyeti olursa bazı dil gelişim sorunları, duygu düzenlemede bozukluklar ya da problem çözmede yetersizlikler görebilmekteyiz. Bu yaştan sonra ise sınırlı internet kullanımına izin verilebilir. Genellikle 2-5 yaş arasında çocuklara 1 saatten az, 2-3 yaş arasındakilere 20-30 dakika, 3-5 yaş arasındakilere ise 35-40 dakikaya kadar ebeveyn etkileşimli olarak internet kullanımına izin verebiliyoruz. 5-9 yaş arasındaki çocuklara maksimum 1 saat, 9-12 yaş arasındakilere 1,5 saat, 12 yaştan sonra maksimum 2 saate kadar ekran maruziyetinin olmasını uygun görüyoruz."

        Dursun, yaz tatilinde de ailelerin süre kısıtlamasına uymaları gerektiğini söyledi.

        Ekran bağımlılığının aile ve akran ilişkilerine olumsuz yansıdığını kaydeden Dursun, "Aynı zamanda çocukta depresyon, anksiyete, sosyal kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi tablolar varsa bunların biraz daha derinleşmesine sebep olabilmektedir. Ayrıca, bazı fiziksel hastalıkların ortaya çıkması, uyku bozuklukları, beslenme düzensizliği, duruş, görme ve eklemlerle ilgili sorunlar, internetle fazla uğraş sonucunda görebileceğimiz rahatsızlıklardır." diye konuştu

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