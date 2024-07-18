Kayseri'de ailelere "ekran bağımlılığı" konusunda uyarı

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden uzman Dr. Semiha Dursun, çocuklarda ekran bağımlılığı konusunda ailelere uyarıda bulundu.

Dursun, AA muhabirine, televizyon, talep ve cep telefonu gibi teknolojik ürünlerle gereğinden fazla vakit geçiren gençlerde depresyon, anksiyete, sosyal kaygı ve dikkat eksikliği gibi psikiyatrik rahatsızlıkların belirtilerini arttırabildiğini söyledi.

Ekran bağımlılığının genellikle 12-18 yaş arasındaki gençlerde yaygın görüldüğünü belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Biz 2 yaş altındaki çocuğa asla internet kullanımı ya da ekran kullanımını önermiyoruz. Çünkü bu dönemde çocuklarda ekran maruziyeti olursa bazı dil gelişim sorunları, duygu düzenlemede bozukluklar ya da problem çözmede yetersizlikler görebilmekteyiz. Bu yaştan sonra ise sınırlı internet kullanımına izin verilebilir. Genellikle 2-5 yaş arasında çocuklara 1 saatten az, 2-3 yaş arasındakilere 20-30 dakika, 3-5 yaş arasındakilere ise 35-40 dakikaya kadar ebeveyn etkileşimli olarak internet kullanımına izin verebiliyoruz. 5-9 yaş arasındaki çocuklara maksimum 1 saat, 9-12 yaş arasındakilere 1,5 saat, 12 yaştan sonra maksimum 2 saate kadar ekran maruziyetinin olmasını uygun görüyoruz."