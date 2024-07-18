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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Almere City'yi 3-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 19:18 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:18
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Almere City'yi 3-2 yendi.

        Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Konyaspor sahaya Slowik, Niko, Damjanovic, Calusic, Yasir Subaşı, Ufuk Akyol, Boateng, Yusuf Erdoğan, Oğulcan Ülgün, Moreno ve Emrehan Gedikli ilk 11'iyle çıktı.

        Almere City'nin ilk 11'inde ise Wendlinger, Floranus, Jacobs, Jochem, Valles, Resink, Robinet, Zagaratis, Guilhaume, Mattoir ve Barbet yer aldı.

        Karşılaşmayı Konyaspor 3-2'lik skorla kazanırken, yeşil-beyazlıların gollerini 16. dakikada Moreno, 65. dakikada Adil Demirbağ ve 79. dakikada Sambou Junior kaydetti.

        Almere City'nin golleri ise 75. dakikada Dors ve 87. dakikada Hansen'den geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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