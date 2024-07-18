Futbol: Hazırlık maçı

Almere City'nin golleri ise 75. dakikada Dors ve 87. dakikada Hansen'den geldi.

Almere City'nin ilk 11'inde ise Wendlinger, Floranus, Jacobs, Jochem, Valles, Resink, Robinet, Zagaratis, Guilhaume, Mattoir ve Barbet yer aldı.

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