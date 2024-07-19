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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:18
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Narkotik dedektör köpeği kullanılarak yapılan aramalarda 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde geçirildi.

        Operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler D.K, M.Y.A, M.K, B.P, D.Ç. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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