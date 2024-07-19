Milli sporcu Mutlu Güney, muaythaide dünya şampiyonu olmak istiyor

Kayseri'de yaşayan milli sporcu Mert Güney, en büyük hayali olan Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsünü hedefliyor.

Milli sporcu Mutlu Güney, AA muhabirine, kendisine destek veren ailesine ve antrenörüne teşekkür ettiğini söyledi.

Muaythai sporuna nasıl başladığını anlatan Güney, "Bu spora 6 yıl önce kuzenim sayesinde başladım. O bu sporu yapıyordu, ben de merak ettim ve başladım." dedi.

Güney, 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılacak Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu spora başlamamla beraber ilk Türkiye şampiyonasına bir yıl sonra katıldım ve şampiyon oldum. Daha sonra kendimi geliştirdim. Muaythaide 3 kez, wushuda 1 kez Türkiye şampiyonu oldum. Ayrıca geçler muaythaide dünya üçüncülüğüm var. Hedefim muaythai büyüklerde dünya şampiyonu olmak. Bunun için antrenmanlarımızı çoğalttık. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz."

Milli takım antrenörü İbrahim Mortaş da disiplinli, hırslı ve başarılı olan sporcuysa gurur duyduğunu söyledi.

İlk tanıdığında hem fizik hem de yaşına göre küçük gösteren Mert'in yaşıtlarından çok yetenekli olduğunu ifade eden Mortaş, "Büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olup, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bunun için sabahları koşu ve güç antrenmanları, akşamları da teknik taktik antrenmanlar yapıyoruz." diye konuştu.