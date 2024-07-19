Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Konyasporlu Guilherme'den yeni sezon değerlendirmesi:

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Guilherme Sitya, yeni sezonda enerjik bir ekip halinde sahaya çıkacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyasporlu Guilherme'den yeni sezon değerlendirmesi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Guilherme Sitya, yeni sezonda enerjik bir ekip halinde sahaya çıkacaklarını söyledi.

        Sezon hazırlıklarını Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren yeşil-beyazlı ekibin sol bek oyuncusu Guilherme, yeni sezon çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Takımda morallerin yerinde olduğunu belirten Guilherme, "Verimli bir hazırlık kampı geçiriyoruz. Takımımız özveri ile lige hazırlanıyor. Şu ana kadar antrenmanlarda gördüğüm her şeyden tatmin olduğumu söyleyebilirim. Bunu lig başlayınca daha iyi görmüş olacağız. İnşallah sezon sonuna kadar bu olumlu etki devam eder." dedi.

        Guilherme, Konyaspor'un ligin en köklü kulüplerinden olduğunu, bu bilinçle lige hazırlandıklarını kaydetti.

        Konyaspor taraftarının geçen yıldan farklı bir takım göreceğini vurgulayan Guilherme, şunları söyledi:

        "Konyaspor ne kadar güçlü bir ekip olduğunu yılladır gösteriyor. Asla vazgeçmeyen bir takım ve taraftar grubuna sahip. Geçen sezon beklentilerimizi gerçekleştiremediğimiz bir sezon oldu. Bu başarısızlığın birçok sebebi olabilir. Burada oyuncuların, kulübün, yöneticilerin hataları olabilir. Gelecek sezonda önceki hataları düzelterek ve daha iyi hale getirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Sezona farklı bir enerjiyle başlayıp ligdeki rakiplerimize ciddi bir ekip olduğumuzu göstermek istiyoruz."

        - "Camiamızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız.

        Takıma katkı sağlayabilmek için elinden geleni yaptığının altını çizen Guilherme, şöyle devam etti:

        "Ligdeki en iyi sol beklerden biri olarak gösteriliyorum. Burada takımıma katkı verdiğimi düşünüyorum. Takımıma pozitif katkı sağlayabileceğim bir mevkide oynadığımı düşünüyorum. Ama tabi hocamızın direktifleri doğrultusunda her mevkide oynarım. Takıma kaleci olarak katkı vereceksem orada da oynarım. Üst sıraları hedefleyen bir oyuncu grubumuz var. Bireysel açıdan her oyuncumuz kendi mevkisinde en iyi gösterirlerse hedefimize ulaşmamız çok daha kolay olur. Taraftarımızı sevindirmek, camiamızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Ben sol bek olarak en iyisini yaparsam, kalecimiz en iyi kaleci olursa, 6 numaramız en iyi 6 numara olursa dişlilerin tüm parçalarını tamamlamış ve başarıya ulaşmış oluyoruz."

        - "Konyaspor'un hedeflere ulaşması için elimden geleni yapacağım"

        Konya temsilcisinin yeni transferlerinden Ufuk Akyol ise Konyaspor'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Yeşil-beyazlı kulüpte güzel karşılandığını kaydeden Akyol, "Büyük bir takıma geldim. Aile ortamı olan bir kulübe geldim. Bu takıma elimden geleni vermek için mücadele edeceğim. Yeni bir ekiple çalışıyorum. Yeni bir hocayla çalışıyorum. Bu, futbolun doğasında var. Yeni bir hocayla çalışmak yeni bir taktik çalışmak demektir. Ali hoca futbolun içinden gelen biri, ondan öğreneceğim çok şey olduğunu düşüyorum. Konyaspor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Burada hedefler her zaman yüksek olmalı. Konyaspor'un hedeflere ulaşması için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
        THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
        AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! 10 derece fazla hissedilecek!
        AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! 10 derece fazla hissedilecek!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        Beşiktaş imzayı attırıyor
        Beşiktaş imzayı attırıyor
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        En-Nesyri için cevap günü!
        En-Nesyri için cevap günü!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"

        Benzer Haberler

        'Kelebek bıçak satışı' tartışmasında arkadaşını öldüren 14 yaşındaki sanık:...
        'Kelebek bıçak satışı' tartışmasında arkadaşını öldüren 14 yaşındaki sanık:...
        Eski Kayserispor Başkanı Gözbaşı'na hakaretten 1740 TL para cezasına çarptı...
        Eski Kayserispor Başkanı Gözbaşı'na hakaretten 1740 TL para cezasına çarptı...
        Milli sporcu Mutlu Güney, muaythaide dünya şampiyonu olmak istiyor
        Milli sporcu Mutlu Güney, muaythaide dünya şampiyonu olmak istiyor
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Kayseri'deki bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı
        Kayseri'deki bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı