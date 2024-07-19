Kayseri'de 2 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda 17 Temmuz'da binaya çöp bırakma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, A.O.Ö. ve M.Ö'yü tabancayla yaralayan A.K. ve S.K. gözaltına alınmıştı.

Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'taki 5 katlı apartmanda ikamet eden A.O.Ö. ve M.Ö'yü tabancayla vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan komşuları A.K. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri'de komşular arasından çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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