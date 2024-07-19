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        Kayseri'de 2 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Kayseri'de komşular arasından çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:18
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        Kayseri'de 2 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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        Kayseri'de komşular arasından çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunu yaralayan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'taki 5 katlı apartmanda ikamet eden A.O.Ö. ve M.Ö'yü tabancayla vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan komşuları A.K. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda 17 Temmuz'da binaya çöp bırakma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, A.O.Ö. ve M.Ö'yü tabancayla yaralayan A.K. ve S.K. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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