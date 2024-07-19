Kayseri'de Necmettin Erbakan Bulvarı'nın ikinci etabı hizmete açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, asfaltlama çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nı inceledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, asfaltlama çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nı inceledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni terminal binasının açılmasıyla havalimanına erişim için alternatif yol olarak planlanan bulvarda asfalt çalışmaları tamamlandı.
Bulvarda incelemede bulunan Büyükkılıç, hizmete sunulan yeni yolun hayırlı olmasını diledi.
Mustafakemalpaşa Bulvarı ile Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'ni birbirine bağlayan bulvarda 17 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.
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