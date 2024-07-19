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        Kayseri'de Necmettin Erbakan Bulvarı'nın ikinci etabı hizmete açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, asfaltlama çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nı inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:28
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        Kayseri'de Necmettin Erbakan Bulvarı'nın ikinci etabı hizmete açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, asfaltlama çalışmaları tamamlanarak ulaşıma açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nı inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni terminal binasının açılmasıyla havalimanına erişim için alternatif yol olarak planlanan bulvarda asfalt çalışmaları tamamlandı.

        Bulvarda incelemede bulunan Büyükkılıç, hizmete sunulan yeni yolun hayırlı olmasını diledi.

        Mustafakemalpaşa Bulvarı ile Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'ni birbirine bağlayan bulvarda 17 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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