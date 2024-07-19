Kayseri'de Necmettin Erbakan Bulvarı'nın ikinci etabı hizmete açıldı

Mustafakemalpaşa Bulvarı ile Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'ni birbirine bağlayan bulvarda 17 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni terminal binasının açılmasıyla havalimanına erişim için alternatif yol olarak planlanan bulvarda asfalt çalışmaları tamamlandı.

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