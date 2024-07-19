Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle ilçeye yeni bir cami ve Kur'an kursu kazandırıldı

        Melikgazi Belediyesi ile hayırsever iş birliğince yapılan Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur'an Kursu törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle ilçeye yeni bir cami ve Kur'an kursu kazandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi ile hayırsever iş birliğince yapılan Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur'an Kursu törenle açıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım Beyaz Mahallesi'ndeki açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çok sayıda cami, Kur'an kursu, okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, parkı hizmete sunduklarını belirtti.

        Hayırsever Adem Tanç'ın desteğiyle mahalleye bir de okul yaptıracaklarını anlatan Palancıoğlu, şehir plancısı olduğunu, yaptıkları çalışmalarla hem bölgelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de trafiği rahatlattıklarını aktardı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri belediyeciliğinin adından söz ettirmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de hayırseverlere ve belediyeye ilçeye kazandırdıklarından dolayı teşekkür etti.

        Duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        "O benim salağım"
        "O benim salağım"
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde asfaltlama çalışması yaptı
        Kocasinan Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde asfaltlama çalışması yaptı
        Kayseri'de Necmettin Erbakan Bulvarı'nın ikinci etabı hizmete açıldı
        Kayseri'de Necmettin Erbakan Bulvarı'nın ikinci etabı hizmete açıldı
        Kayseri'de 2 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheliden biri tutuklandı
        Kayseri'de 2 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheliden biri tutuklandı
        Konyasporlu Guilherme'den yeni sezon değerlendirmesi:
        Konyasporlu Guilherme'den yeni sezon değerlendirmesi:
        'Kelebek bıçak satışı' tartışmasında arkadaşını öldüren 14 yaşındaki sanık:...
        'Kelebek bıçak satışı' tartışmasında arkadaşını öldüren 14 yaşındaki sanık:...
        Eski Kayserispor Başkanı Gözbaşı'na hakaretten 1740 TL para cezasına çarptı...
        Eski Kayserispor Başkanı Gözbaşı'na hakaretten 1740 TL para cezasına çarptı...