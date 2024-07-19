Büyükşehir Belediyesinde rüzgar enerji santrali projesi için toplantı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ yönetimi, türbin üreticilerinden Nordex şirketi ve proje paydaşları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Büyükkılıç, yetkililerden brifing aldı.

Büyükkılıç, rüzgar enerjisi projesinin yapımının hızla bitirilmesinin planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplu taşımada temiz enerjinin önemine dikkat çeken bu proje, toplu ulaşım sektöründe yapılan ilk ve en büyük rüzgar enerji santrali olma özelliği taşıyor. Bu tür projelerin fikir aşamasından hayata geçirilmesine kadar geçen süreçte zahmetli ve zorlu aşamaların üstesinden gelinmiştir ve gelmeye de devam etmekteyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sadece yerel anlamda değil, ülke genelinde benzer projelere öncülük etmeyi ve temiz enerji kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor."