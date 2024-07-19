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        Sarıoğlan'da hayırsever Ayşe Samioğlu tarafından aşure dağıtıldı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hayırsever Ayşe Samioğlu tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:31
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        Sarıoğlan'da hayırsever Ayşe Samioğlu tarafından aşure dağıtıldı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hayırsever Ayşe Samioğlu tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Samioğlu tarafından yaptırılan yaklaşık bin kişilik aşure ilçe merkezinde vatandaşlara ikram edildi.

        Hayırsever Samioğlu tarafından 5. kez düzenlenen etkinliğe İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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