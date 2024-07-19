Sarıoğlan'da hayırsever Ayşe Samioğlu tarafından aşure dağıtıldı

Hayırsever Samioğlu tarafından 5. kez düzenlenen etkinliğe İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan da katıldı.

Samioğlu tarafından yaptırılan yaklaşık bin kişilik aşure ilçe merkezinde vatandaşlara ikram edildi.

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