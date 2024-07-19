Kayseri'de akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.
K.Ö. ve akrabası O.Ö, ilçenin Anafartalar Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı'nda husumetli oldukları akrabalarından oluşan grupla tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.Ö, kafasına aldığı cam şişe darbesiyle yaralandı. O.Ö. ise av tüfeğiyle ateş ederek gruptaki bir kişiyi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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