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        Kayseri'de akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:07 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:07
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        Kayseri'de akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.

        K.Ö. ve akrabası O.Ö, ilçenin Anafartalar Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı'nda husumetli oldukları akrabalarından oluşan grupla tartışmaya başladı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.Ö, kafasına aldığı cam şişe darbesiyle yaralandı. O.Ö. ise av tüfeğiyle ateş ederek gruptaki bir kişiyi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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