Kayseri'de akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.Ö, kafasına aldığı cam şişe darbesiyle yaralandı. O.Ö. ise av tüfeğiyle ateş ederek gruptaki bir kişiyi yaraladı.

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