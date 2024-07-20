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        Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki anne ile oğlu öldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda anne ile oğlu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:18
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        Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki anne ile oğlu öldü
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda anne ile oğlu yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, A.T.Ö'nün kullandığı 38 UV 736 plakalı otomobil, Yuları Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile eşi T.Ö. ve oğlu E.Ö. (15) ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        T.Ö. ile oğlu E.Ö. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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