Başkan Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi'nde çocuklarla bir araya geldi

Kayseri Bilim Merkezi'nin Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Çok önemli merkezimiz. Buranın kıymetini bilmek, önemsemek, ilgi duymak ve öğrenmek lazım." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 dönem şeklinde planlanan Yaz Bilim Kampı'nda, 1'inci dönem 9-12 Temmuz, 2'nci dönem 16-19 Temmuz'da gerçekleşti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.