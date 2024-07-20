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        Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde temizlik çalışması yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hal kompleksinde temizlik çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:00
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        Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde temizlik çalışması yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hal kompleksinde temizlik çalışması yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan hal komplesinde kapsamlı temizlik talebinde bulunan hal esnafının isteği yerine getirildi.

        Ekipler, karpuz, kavun, üzüm gibi şıralı meyvelerden oluşan zor kirlerin giderilmesi noktasında önce genel temizlik, ardından da köpüklü su ile yıkama çalışması yaptı.

        Arazöz, sokak süpürme aracı ve temizlik ekipmanlarla tesis temizlendi.

        Hal esnafı, çalışmadan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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