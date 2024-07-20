RHG Enertürk Enerji Stadı'nın zemini Kayseri Şeker'in kongresinde zarar görmeyecek

RHG Enertürk Enerji Stadı Müdürü Ali Yılmaz, stadyumda gerçekleştirilecek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin olağan mali genel kurulunda yeşil alanın zarar görmeyeceğini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 10 binin üzerinde üyesi bulunduğunu ve güvenlik güçlerinin bu yüzden kurulun stadyumda yapılmasını uygun bulduğunu belirtti.

Kayserispor taraftarının yeşil zeminin zarar göreceği yönünde endişesi bulunduğunu anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kayserispor taraftarının endişesini anlıyorum. Tabii haklı bir endişe yaşıyorlar. Ama genel kurulun yeşil alanla bir ilgisi olmayacak. Genel kurul öncesinde yeşil saha tamamen bariyerlerle kapatılacak. Üyeler sadece tribünlere girebilecek. Burada çok sayıda polis ekibi görev yapacak. Yani bizim herhangi tedirginliğimiz yok. Taraftarımız da gönlünü ferah tutsun. Aksi bir durum veya yeşil sahanın zarar göreceği bir şey söz konusu olsa başta biz buna izin vermeyiz."