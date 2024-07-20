Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 7 yıl 6 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.K. (30) yakalandı.
Operasyonda S.Ç. (23) de "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.