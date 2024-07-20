Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda S.Ç. (23) de "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 7 yıl 6 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.K. (30) yakalandı.

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