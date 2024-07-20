Kayseri'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 29 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesinde bir vatandaşın evinden eşya çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, eşyaları 12'si hırsızlık olmak üzere 29 suç kaydı bulunan O.K'nin (33) çaldığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan O.K, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.