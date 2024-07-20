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        Kayseri'de doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'de bir iş yerinin yanında bulunan doğal gaz borusunun patlaması sonucu meydana gelen yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 22:54 Güncelleme: 20.07.2024 - 22:54
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        Kayseri'de doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'de bir iş yerinin yanında bulunan doğal gaz borusunun patlaması sonucu meydana gelen yangın söndürüldü.

        Kocasinan ilçesi 6152'inci Sokak'taki bir iş yerinin yanında bulunan doğal gaz borusunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        İtfaiye ekiplerinin iş yerine sıçramaması için müdahale ettiği yangın, ekiplerin doğal gaz vanasını kapatmasının ardından söndürüldü.

        Hasara neden olan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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