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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Sokhna Fall'ı renklerine bağladı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Sokhna Fall'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:33
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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Sokhna Fall'ı renklerine bağladı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Sokhna Fall'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İspanya ligi ekiplerinden Gran Canarıa forması giyen 1,85 metre boyunda ve 21 yaşındaki Fall ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

        Kayseri ekibinin dokuzuncu transferi olarak kadrosuna kattığı Fall, forvet pozisyonunda görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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