Melikgazi Kayseri Basketbol, Sokhna Fall'ı renklerine bağladı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Sokhna Fall'ı kadrosuna kattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Sokhna Fall'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İspanya ligi ekiplerinden Gran Canarıa forması giyen 1,85 metre boyunda ve 21 yaşındaki Fall ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Kayseri ekibinin dokuzuncu transferi olarak kadrosuna kattığı Fall, forvet pozisyonunda görev yapıyor.
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