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        Kayseri'de hibrit teknolojisiyle zemini yenilenen stadyumda, milli maç heyecanı yaşanacak

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin ilk modern statlarından birisi olan ve zemini hibrit teknolojisiyle yenilenen RHG Enertürk Enerji Stadyumu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki Galler karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:09
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        Kayseri'de hibrit teknolojisiyle zemini yenilenen stadyumda, milli maç heyecanı yaşanacak
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin ilk modern statlarından birisi olan ve zemini hibrit teknolojisiyle yenilenen RHG Enertürk Enerji Stadyumu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki Galler karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

        2009 yılında hizmete giren 33 bin kişilik stadyum, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile yapacağı karşılamaya hazırlanıyor.

        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda daha önce 3 kez sahaya çıkan milliler, bu karşılaşmalarda rakiplerine boyun eğmedi. Kayseri'de 2009 yılında Azerbaycan'ı 2-0, Estonya'yı 4-2 yenen ay-yıldızlı ekip, 2013 yılında da Andorra'yı 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

        RHG Enertürk Enerji Stadyumu Müdürü Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni zemine kavuşan sahalarının milli maça hazır olduğunu söyledi.

        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun Türkiye'nin ilk modern statlarından birisi olduğunu anımsatan Yılmaz, "Eski çimler kaldırıldıktan sonra zemin yaklaşık 25 santimetre kadar kazındı. Daha sonra temizlenmiş zemine 17 santimetre kadar yeni kum serildi. Kum serme işleminin ardından zemin rulo çimlerle kaplandı. Rulo çimlerin seriminden bir hafta sonra da sahaya hibrit teknoloji uygulandı." dedi.

        - "Sahamız futbol oynamaya daha elverişli olacak"

        Zemin yenileme çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Hibirt yöntemiyle doğal çimlerin arasında yaklaşık 2 santimetre arayla yapay çimler yerleştiriliyor. Bu sistemle yapılan zeminlerin hem görüntüsü daha iyi oluyor hem de çimin dayanma süresi artırıyor. Köklerin daha güçlü olmasını sağlayan bir sistem. İnşallah zeminimiz daha az hasar alacak, daha sağlam, daha yeşil bir görüntüsü olacak. Sahamız futbol oynamaya daha elverişli olacak. Bunun yanında güneşten solan koltuklarımızı boyama işlemimiz devam ediyor. Yedek kulübelerimizi de daha modern bir hale getiriyoruz. Yedek kulübelerimiz iki sıraydı. Kulübeyi biraz daha uzatarak tek sıraya çevirdik."

        - "Milli takım burada hiç kaybetmedi"

        Yenilenen zeminde milli takımı ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Milli takımımızı en son 11 yıl önce ağırlamıştık. Burada bir milli maç oynanacak olmasından dolayı çok mutluyuz, gurur duyduk. Maçın burada oynanacak olmasın da yapılan zemin değişikliğinin de rolü olduğunu düşünüyoruz. Milli takım burada hiç kaybetmedi. Kayserili vatandaşlarımızı maça bekliyoruz. Tribünü doldurmalarını istiyoruz. Güzel bir maç olacak. Heyecanla bekliyoruz. Stadımızdaki büyük eksiklerin hepsi tamamlandı. Hem Süper Lig'e hem de milli maça hazırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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