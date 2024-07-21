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        Kayseri'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:20
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        Kayseri'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.K'nin (25) yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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