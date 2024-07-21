Kayseri'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.K'nin (25) yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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