Kayseri'de 5 ruhsatsız silah ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı

Çalışma kapsamında ruhsatsız 3 tabanca ile 2 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

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