Kayseri'de 5 ruhsatsız silah ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de polis ekiplerince ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında ruhsatsız 3 tabanca ile 2 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.
Yakalanan 8 şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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