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        Kayseri'de 6 suç kaydı bulunan zanlı, çaldığı araçla gezerken yakalandı

        Kayseri'de çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan şüpheli, çaldığı araçla gezerken yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:33 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:33
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        Kayseri'de 6 suç kaydı bulunan zanlı, çaldığı araçla gezerken yakalandı
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan şüpheli, çaldığı araçla gezerken yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Caddesi'nde bir aracın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Polis, zanlının da bulunduğu aracı Hulusi Akar Bulvarı'nda seyir halindeyken durdurdu.

        Gözaltına alınan şüpheli E.Y'nin (25) sorgusunda, "oto hırsızlığı, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, parada sahtecilik" suçlarından 6 kaydının bulunduğu belirlendi.

        Çlıntı araç da ekiplerce sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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