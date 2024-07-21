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        Kayseri'de düğünde tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde ruhsatsız tüfekle havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:56
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        Kayseri'de düğünde tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde ruhsatsız tüfekle havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Zümrüt Mahallesi'ndeki bir düğünde tüfekle havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşüren H.K. (23) yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin havaya ateş ettiği tüfeğin de ruhsatsız olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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