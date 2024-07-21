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        Kayseri'de motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 22:17 Güncelleme: 21.07.2024 - 22:17
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        Kayseri'de motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, şüphelilerin K.S. ve F.Ö. olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Çalıntı motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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