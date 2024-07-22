Kayseri'de silahlı yağma suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın (21) saklandığı adresi tespit etti.

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